Для прибывающих в Россию отменили двухнедельный карантин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, отменяющее обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в Россию, документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 15 июля.

Согласно постановлению, иностранцам потребуется предоставить справку максимум трёхдневной давности на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус. Граждане России обязаны в течение трёх дней с момента прибытия пройти обследование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. Работодатели должны проинформировать выезжающих за границу сотрудников о необходимости сдачи таких лабораторных исследований после возвращения, а у иностранцев, въезжающих в РФ на работу, — проверить медицинские документы.