Для педагогических вузов России сделают выходными 30 и 31 декабря

Для педагогических вузов России планируется объявить 30 и 31 декабря выходными. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Я хочу заявить, что мы планируем сделать нерабочими для них днями 30 и 31 декабря. Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и близких», — сказал он.

Министр также ответил на вопрос о снижении платы за обучение для студентов. По его словам, в новом 2021 году Волгоградский социально-педагогический университет и Московский педагогический государственный университет снизят стоимость обучения на 10% из-за перехода на дистанционный формат образования.

«Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счёт коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января, снижают на 10% плату по внебюджету», — рассказал Кравцов.

Глава министерства отметил, что сумма в размере 10% была выбрана именно потому, что нельзя уменьшить заработную плату преподавателям, однако можно провести оптимизацию для сокращения расходов, чтобы пойти навстречу студентам.