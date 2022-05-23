«Для меня это увлекательный челлендж». В Верхней Салде предприниматель благодаря краудлендингу занялся восстановлением хлебозавода 

Предприниматель из Полевского Виталий Жук много лет занимается обработкой металла. В 2021 году, когда в России подскочили цены на металл, компания, в которой он работает, решила выкупить обанкротившийся хлебозавод в Верхней Салде, чтобы заработать на продаже металла. Однако, побывав на предприятии и пообщавшись с его сотрудниками, Виталий решил остаться в небольшом свердловском городе и заняться совершенно незнакомым ему бизнесом. На восстановление Верхнесалдинского хлебозавода, история которого началась ещё в 30-е годы прошлого века, Виталий Жук привлёк заём через инвестиционную площадку «ВДело», созданную и развивающуюся при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. АН «Между строк» предприниматель рассказал о планах развития предприятия и о том, почему решил заняться этим социально значимым бизнесом.

Виталий Жук приобрёл убыточный хлебокомбинат в Верхней Салде в сентябре 2021 года. Тогда старое оборудование постоянно выходило из строя, а к качеству продукции были большие вопросы, поскольку предыдущие собственники в целях экономии закупали самое дешёвое сырьё.

«Когда мы пришли, предприятие потеряло много клиентов из-за того, что качество хлеба сильно упало. Нам пришлось восстанавливать авторитет завода, увеличивать объёмы производства с 1,5 тонны в смену до 4,5 тонны. В первое время я здесь ночевал, потому что каждую ночь, а хлеб печётся по ночам, что-то ломалось. Мы капитально отремонтировали старое оборудование, купили новые тестоделитель и хлеборезку. Кроме того, в феврале мы наткнулись на проверку Роспотребнадзора, а к ней не было ничего готово: не были проверены приборы, не было медицинских осмотров у сотрудников. Нам пришлось полностью переработать систему менеджмента пищевой продукции и для этого привлечь специалиста со стороны. В общем, на начальном этапе мы столкнулись с массой трат, к которым не были готовы», — вспоминает генеральный директор ООО «Верхнесалдинский хлебокомбинат» Виталий Жук.

Вскоре новому руководителю хлебокомбината стало понятно, что на поддержание жизнедеятельности завода, в том числе выплату накопленных предыдущим руководством долгов, ему нужны дополнительные средства. Он начал искать разные варианты привлечения денег, и самым интересным ему показался краудлендинг — коллективный заём для бизнеса.

В феврале 2022 года Виталий Александрович узнал про инвестиционную платформу «ВДело». Он пришёл в офис компании в Нижнем Тагиле, обсудил все волнующие его вопросы с консультантами и подписал договор. 5 млн рублей на площадке удалось собрать всего за две недели. А уже в апреле Виталий разместил на «ВДело» ещё один проект на 600 тысяч рублей, которые были собраны всего за один день. Средства пошли на закупку нового оборудования.

«Для меня это был новый опыт, до этого я ни разу не работал с инвестиционной платформой. Могу точно сказать, что это удобно и быстро. Работая с банками, невозможно какие-то вопросы решить оперативно, всё затягивается надолго, к тому же тебе могут и не одобрить нужную сумму. А здесь сами инвесторы решают, дать тебе деньги или нет. Процент на платформе чуть выше, но главное в бизнесе — скорость», — говорит Виталий Жук.

«На платформе “ВДело” решения принимают люди, а не банки, этим она привлекает заёмщиков. В данном случае благодаря займу через платформу началось восстановление значимого для города производства. Хлебозавод — это тот бизнес, плодами работы которого люди пользуются каждый день», — говорит основатель платформы «ВДело», руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.

Сегодня на Верхнесалдинском хлебокомбинате работают 75 человек. Новый руководитель поднял сотрудникам зарплаты, а выплаты происходят день в день, без задержек. В перспективе, по словам Виталия Жука, при наращивании мощностей потребуется около 140 работников. К сожалению, грамотных специалистов не хватает, поэтому персонал ищут по всей Свердловской области.

«Слухи о том, что завод собираются продавать, ходили давно, настроение у людей было не самым хорошим, — признаётся начальник производства Ирина Голованова, работающая на салдинском хлебозаводе с 1985 года. — Я очень рада, что появились новые руководители, которые пытаются восстановить производство, восстанавливают хлебный и кремовый цехи, а также кондитерку».

На Верхнесалдинском хлебокомбинате производят хлебобулочные изделия, торты, пирожные и печенье. Небольшое предприятие конкурирует с крупнейшими игроками рынка и пока конкуренцию в глазах покупателей не проигрывает, ведь здесь делают акцент на натуральных ингредиентах. Кроме того, салдинские пекари добавляют в свою продукцию витамины, что делает хлеб не только вкусным, но и полезным.

«Мы возрождаем традиции хлебокомбината, на котором всегда акцент делался на натуральные продукты. В эклерах используем натуральный белковый крем, сами делаем шоколад для них. В составах нет консервантов, это очень важно, особенно сегодня, когда многие люди стали задумываться о том, что они едят», — считает Виталий Жук.

Продукция Верхнесалдинского хлебокомбината продаётся в магазинах Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды. У предприятия есть три фирменных магазина под брендом «Салда-хлеб» в Верхней Салде. В планах — открытие ещё одной точки и выход в крупные торговые сети. Ещё одна задача этого года — восстановление безалкогольного цеха завода, на котором до 2014 года производили лимонады на натуральных сиропах. Их местные жители до сих пор вспоминают с ностальгией.

«Сегодня наше предприятие является убыточным. Мы надеемся выйти на точку безубыточности до конца этого года и вздохнуть свободно. Проблем сейчас много: повышение цен на муку и сахар, сложно договориться с сетевиками по поводу вывода своей продукции на их площадки. Это совершенно новая сфера для меня, я воспринимаю этот бизнес как увлекательный челлендж. Мне важно сделать его перспективным, составить конкуренцию крупным хлебозаводам области. Если получится нарастить обороты, в будущем будем ставить в цехах автоматизированные линии, которые позволят улучшить качество хлеба», — говорит Виталий Жук.

На дальнейшее развитие бизнеса, признаётся предприниматель, он планирует вновь привлекать средства через инвестплатформу «ВДело».

«Линейка продуктов на платформе стала шире, появилось больше залоговых, как мы их называем железобетонных, займов, краудипотека — займы под залог недвижимости. Появились и короткие, до одного месяца, краудфакторинговые займы для тех, кому нужно на короткий промежуток времени разместить свои денежные средства», — говорит Сергей Федореев.

Инвестиционная платформа «ВДело» является первой платформой Свердловской области, включённой ЦБ РФ в реестр операторов инвестиционных платформ. Стать инвестором на площадке может физическое лицо или компания. Минимальный срок займа — 20 дней, максимальный — год. Предприниматели могут за пару дней привлечь на нужды бизнеса от 50 тысяч до 50 млн рублей.

Важный момент — все проекты на платформе проходят полноценную проверку, оцениваются платёжеспособность и репутация заёмщика. На основании оценки эксперты выставляют рейтинговый балл, который зависит не только от финансовой устойчивости компании, но и от проверки поручителя собственника бизнеса или залога.

Подробный разбор работы платформы, а также информацию об «Инвестиционном брокере», единственном аккредитованном партнёре площадки, можно прочитать здесь.