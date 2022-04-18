Инвестиции в бизнес под залог элитной недвижимости с доходностью от 20% годовых. Что это вообще значит и зачем оно мне?

Сохранить и желательно приумножить оставшиеся деньги — если не мечта, то огромное желание многих россиян. В условиях дикой инфляции и понижения ключевой ставки ЦБ после резкого скачка в марте люди ищут возможность выгодно вложиться сегодня, чтобы завтра не остаться у разбитого корыта. Эксперты всё чаще рекомендуют обратить внимание на краудлендинг как альтернативу банковским вкладам, которые взяли явный курс на понижение ставок, объясняя, что именно он сегодня предлагает самые выгодные условия для инвестиций, даже если у вас 5000 рублей в кармане. Главное — выбрать надёжную краудплатформу с незапятнанной репутацией, и точно «надо брать», если там есть залоговая недвижимость. Что это всё значит? Сегодняшний гайд ответит на ваши вопросы простым и понятным языком.

Странное слово «краудлендинг» вызывает опасение и недоверие

Краудлендинговые платформы (коллективные инвестиции в бизнес-проекты) — достаточно новая для нашей страны инвестиционная технология, но уже доказавшая свою состоятельность, гибкость и максимальную лояльность к малому бизнесу и инвесторам. Предприниматели на такой платформе привлекают деньги в своё дело, решение об инвестировании принимает не банк, а частные инвесторы. Последние получают доход от 20% годовых, чего не даёт сейчас ни один банк. Одна из крупнейших в России площадок коллективных займов для бизнеса — уральская платформа «ВДело», созданная Свердловским областным фондом поддержи предпринимательства. Её деятельность контролируется Центробанком.

Почему такой ажиотаж вокруг инвестиций под залоговую недвижимость?

Залоговую недвижимость как гарантию предоставляет заёмщик-бизнесмен. То есть в любом случае, даже если он не сможет своевременно погасить заём, инвесторы получат свой доход за счёт продажи недвижимости. Инвестиции под залоговую недвижимость — это максимальная надёжность инвестпроекта и фактическое отсутствие рисков для инвесторов.

В банк положить разве не выгоднее?

Уже точно не выгоднее. После понижения Центробанком ключевой ставки до 17% все банки делают то же самое. На краудплатформе «ВДело» номинальные ставки гораздо выше банковских, так как заёмщики готовы платить за скорость и лояльность (от 20% годовых). В отличие от банковских вкладов, на краудплощадке инвестировать можно и на короткий срок, и совсем небольшую сумму (от 5000 рублей).

Я в этом вообще не разбираюсь, и мне некогда копаться на этих площадках, в портфелях, рейтингах. Можно без моего участия, но с гарантией?

Да. У платформы «ВДело» есть единственный аккредитованный партнёр — «Инвестиционный брокер». Это профессиональный посредник между инвестором и заёмщиком. У «Брокера» уже есть портфель, глубокое погружение в мир краудлендинга и опыт, что позволяет ему с высокой точностью и минимальными рисками вести проекты. Он следит за всеми процессами на платформе и выбирает оптимальную стратегию вложений и реинвестиций.

Если я доверю свои деньги «Инвестиционному брокеру», а бизнес-проект у заёмщика не удастся, я потеряю деньги?

«Инвестиционный брокер» берёт все риски на себя, заявленная доходность гарантирована залоговой недвижимостью. Более того, ставка при просрочке увеличивается до 35%. За всю историю «Инвестиционного брокера» не было ни одного дня просрочки! Все сборы успешно закрыты, и инвесторы (а их уже более двухсот) получают свои проценты.

Если я вложусь в проект «Инвестиционного брокера» на краудплощадке, когда я буду получать деньги?

Преимущество краудплатформы «ВДело» в том, что проценты инвесторы получают ежемесячно.

Как начать инвестировать?

Чтобы начать инвестировать с «Инвестиционным брокером», нужно сделать всего три шага:

1) зарегистрироваться на сайте платформы «ВДело» vdelo.pro;

2) инвестировать от 5000 рублей в проект «Инвестиционный брокер»;

3) получать ежемесячный доход по ставке от 20% годовых.