Для голосования по поправкам в Конституцию объявят дополнительный выходной

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который ради этого объявят выходным, со ссылкой на источники в администрации президента пишет РБК. Основная дата, которая рассматривается, — среда, 22 апреля. 22 апреля 150 лет назад родился Владимир Ульянов (Ленин), также в этот день отмечается Международный день Матери-Земли, учреждённый в 2009 году на 63-й сессии Генассамблеи ООН.

Идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон. С инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, а глава ЦИК Элла Памфилова назвала её «неплохой». В свою очередь сенатор Алексей Пушков предложил сделать будний день, отведённый для голосования, выходным.

Идея принадлежит администрации президента и связана с расчётом на более высокую явку, сказал один из близких к Кремлю источников. В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он. При этом обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которые не будет распространяться объявленный выходной, сообщил ещё один близкий к Кремлю собеседник.

Ранее в качестве основной даты в администрации президента рассматривали воскресенье, 12 апреля, второй вариант — воскресенье, 26 апреля. Однако на 12 апреля в этом году выпадает Вербное воскресенье, когда многие идут в церковь, а недостаток 26 апреля в том, что уже начинается дачный сезон, кроме того, люди начинают разъезжаться на майские праздники, что негативно скажется на явке, говорят три близких к Кремлю собеседника.

Напомним, Путин внёс законопроект о поправках в Конституцию России 20 января — в документе перечислены поправки, предложенные президентом во время послания Федеральному собранию 15 января. В частности, в поправках предлагается убрать слово «подряд» из статьи о президентских сроках, запретить госслужащим иметь иностранное гражданство, сократить число судей Конституционного суда и другие меры. Путин также предлагал вынести их на всеобщее голосование.