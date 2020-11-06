Дизайнер Артемий Лебедев посетил Нижний Тагил

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев накануне посетил Нижний Тагил. Об этом блогер рассказал в своём Istagram, выложив фотографию вида с Лисьей горы с подписью «Тагил рулит!». Ещё одно фото путешественник сделал со смотровой площадки карьера горы Высокой. Также дизайнер в рамках своего визита в Свердловскую область побывал в Екатеринбурге, Невьянске и Верхней Пышме.

В августе 2020 года президент России Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Как сообщается в указе президента, опубликованном на портале правовой информации, он получил награду «за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”».