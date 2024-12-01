Диван раздора. Тагильская предпринимательница рассказала свою версию конфликта с бизнес-партнёром

В редакцию АН «Между строк» обратилась Анжелика (имя изменено. — Прим. ред.), на которую ранее предприниматель Константин Тронин написал заявление в полицию о том, что якобы она без разрешения забрала диван из торгового центра «Александровский пассаж». Девушка объяснила, что купила этот диван у Константина, а также приложила скриншот с переводом, который произвёл её муж. Кроме того, Анжелика опровергла информацию о задержке оплаты аренды, а причиной временного отсутствия в студии оказалась болезнь ребёнка.

По её словам, конфликт между ней и Константином начался с того, что она обнаружила в своём кабинете посторонних людей, использующих её мебель и расходные материалы. Тогда она обратилась к бизнес-партнёру с просьбой о возмещения ущерба, но он сначала отказался это делать в грубой форме.

«Я потребовала у него деньги за возмещение ущерба, он начал меня оскорблять. Я сказала, что с ним подъедет поговорить мой муж. Видимо он этого испугался и предложил решить вопрос так, что я съеду и смогу забрать диван в счёт оплаченной за следующий месяц аренды», — поделилась Анжелика с АН «Между строк».

Кроме того, девушка утверждает, что не было разговоров о переезде именно в тот день, когда Константин будет находиться в студии, поэтому Анжелика в удобный для неё день приехала забрать свои вещи и тот самый диван. Однако позднее Константин потребовал от неё оплату стоимости дивана, от чего Анжелика отказалась, ссылаясь на предыдущие договорённости.

«Я уехала абсолютно спокойно, ни с кем не конфликтуя. Скрывать мне было нечего. Он начал угрожать мне заявлением в полицию. Оно было написано, и я пришла, написала объяснительную, после чего мне сказали, что всё в порядке», — рассказывает предпринимательница.

В полиции мужчине отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.