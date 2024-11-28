Не злите женщину! В Нижнем Тагиле предприниматель обвиняет бизнес-партнёршу в краже дивана (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратился предприниматель Константин Тронин, который арендует помещение в ТЦ «Александровский пассаж» под студию загара. В начале этого года Константин сдал часть помещения в субаренду своей знакомой Анжелике (имя изменено. — Прим. ред.) под аналогичный бизнес (глэминг). По словам мужчины, дела у девушки шли не очень хорошо — она периодически задерживала оплату аренды.

Осенью Анжелика не появлялась в студии около двух месяцев, а по возвращении обвинила Константина в использовании её расходных материалов и части помещения, из-за чего устроила скандал. Мужчина предложил ей съехать после окончания текущего месяца аренды, указывая на нарушение договорённостей и ущерб репутации. Но девушка не согласилась и потребовала, в свою очередь, вернуть часть арендной платы, поскольку она долгое время не работала и помещение не занимала. Константин отказал, считая эти средства уже использованными в счёт аренды.

«Мы договорились, что она заберёт свои вещи 15 ноября, когда я буду на месте, но она приехала на день позже, в моё отсутствие. Пришла вместе с родственниками, которые вывезли также и мой диван, который я покупал специально для студии за 12 тысяч рублей», — рассказал АН «Между строк» предприниматель.

Администрация ТЦ поделилась записью с камер видеонаблюдения, на которой видно, как двое мужчин выносят диван через главный вход. После этого девушка забирает оставшиеся вещи и покидает помещение.

Константин написал заявление в полицию, но там отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Мужчина намерен обратиться в прокуратуру.