Директору МУПа в Среднеуральске грозит 5 лет из-за нападения стаи собак на ребёнка

В суд Верхней Пышмы для рассмотрения по существу направлено уголовное дело экс-директора МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Среднеуральска, который обвиняется по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным прокуратуры, 15 января 2019 года около 17:50 во дворе дома на улице Советской стая собак искусала трёхлетней девочке лицо.

«Исходом заживления ран стали множественные рубцы на лице, которые являются неизгладимыми и обезображивают лицо ребёнка, в связи с чем экспертами расценены как причинившие тяжкий вред её здоровью», — рассказали в ведомстве.

При этом в прокуратуре отметили, что на этих собак жители направляли три жалобы в единую диспетчерскую службу 11 и 15 января 2019 года, но поскольку компания, которая занималась бы отловом животных, на тот момент выбрана не была, эти заявки были проигнорированы.

Директор МУП обвиняется в том, что он «не исполнил свои профессиональные обязанности вследствие недобросовестного отношения к службе» и не заключил контракт на отлов безнадзорных собак, в результате чего от нападения стаи животных пострадал ребёнок. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.