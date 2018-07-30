Директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов прокомментировал обвинения в мошенничестве

Руководитель ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов заявил, что в основу обвинений его компании и МУП «Тагилдорстрой» в приписках легла вырванная из контекста информация. Напомним, 24 июля ИА «Новый город» сообщило о претензиях к дорожникам со стороны врио главы города Владислава Пинаева, который якобы уличил компании в фальсификации документации. После публикации СМИ свердловский блогер и общественник Василий Рыбаков написал в полицию и прокуратуру заявление с просьбой провести проверку по факту мошенничества.

«Посоветовал бы Рыбакову проверять информацию перед тем, как подавать заявление в полицию, а не вырывать её из контекста, как это делают другие», — заявил АН «Между строк» Гаджи Абдулов.

По словам директора «УБТ-Сервиса», на совещании, о котором писало ИА «Новый город», речь шла не о приписках дорожниками невыполненных работ, а об отсутствии у ЕДДС доступа к данным ГЛОНАСС.

«Суть в том, что у диспетчерской службы не работала эта программа. И мы это всё объяснили на совещании в пятницу. Совещание было оперативным и посвящено теме ГЛОНАСС. Представитель компании, которая занимается обслуживанием и даёт доступ к ГЛОНАСС, объяснил, что с диспетчерской службой нет договора, на основании которого она может отслеживать всю информацию. Владислав Юрьевич распорядился сделать договор, чтобы у диспетчерской службы был доступ к этой программе и она могла видеть всю информацию», — прокомментировал АН «Между строк» Гаджи Абдулов.

В ближайшее время директор дорожной компании собирается связаться со СМИ и блогером, распространившими недостоверную, по его мнению, информацию, и потребовать её опровержения. Получить официальный комментарий администрации города до сих пор не удалось — пресс-секретарь Галина Кобяк не отвечает на звонки.