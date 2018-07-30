Свердловский общественник просит возбудить уголовные дела на руководство «Тагилдорстроя» и «УБТ-Сервиса» из-за заметки СМИ

Свердловский блогер и общественник Василий Рыбаков написал заявление о преступлении в полицию и прокуратуру из-за публикации тагильского ИА «Новый город». В пятницу, 27 июля, издание сообщило, что врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев пригрозил выполняющим муниципальный дорожный контракт компаниям приостановить выплаты из-за махинаций.

«Были проверены отчёты организаций, ответственных за обслуживание тагильских дорог. Предполагалось, что МУП “Тагилдорстрой” и ООО ”УБТ-Сервис” при составлении отчётов используют данные трекинга спутниковой системы ГЛОНАСС. Однако при сопоставлении их данных с записями видеонаблюдения Единой дежурно-диспетчерской службы выяснилось, что в 2/3 случаев техника дорожных служб на работу, судя по всему, даже не выходила», — сообщало издание.

По данным ИА «Новый город», Владислав Пинаев предупредил дорожников, что город не будет впредь оплачивать работы, не подтверждённые фото- и видеодоказательствами.

«Ловко заметил мошенничество, но рука дрогнула написать заявление… Это классика жанра — мошенничество. Тут только остаётся направить заявление в прокуратуру и полицию. Заявление ушло», — написал Василий Рыбаков в своём ЖЖ.

По мнению общественника, заметка ИА «Новый город», если изложенная в ней информация подтвердится, является достаточным основанием для возбуждения на руководство МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» уголовного дела.

Пресс-секретарь мэрии Галина Кобяк пообещала предоставить комментарий позже. Мобильные телефоны директора МУП «Тагилдорстрой» Дмитрия Халтурина и директора ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулова выключены.