Свердловский общественник просит возбудить уголовные дела на руководство «Тагилдорстроя» и «УБТ-Сервиса» из-за заметки СМИ

30.07.2018 11:02
Свердловский общественник просит возбудить уголовные дела на руководство «Тагилдорстроя» и «УБТ-Сервиса» из-за заметки СМИ

Свердловский блогер и общественник Василий Рыбаков написал заявление о преступлении в полицию и прокуратуру из-за публикации тагильского ИА «Новый город». В пятницу, 27 июля, издание сообщило, что врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев пригрозил выполняющим муниципальный дорожный контракт компаниям приостановить выплаты из-за махинаций.

«Были проверены отчёты организаций, ответственных за обслуживание тагильских дорог. Предполагалось, что МУП “Тагилдорстрой” и ООО ”УБТ-Сервис” при составлении отчётов используют данные трекинга спутниковой системы ГЛОНАСС. Однако при сопоставлении их данных с записями видеонаблюдения Единой дежурно-диспетчерской службы выяснилось, что в 2/3 случаев техника дорожных служб на работу, судя по всему, даже не выходила», сообщало издание.

По данным ИА «Новый город», Владислав Пинаев предупредил дорожников, что город не будет впредь оплачивать работы, не подтверждённые фото- и видеодоказательствами.

«Ловко заметил мошенничество, но рука дрогнула написать заявление… Это классика жанра мошенничество. Тут только остаётся направить заявление в прокуратуру и полицию. Заявление ушло», написал Василий Рыбаков в своём ЖЖ.

По мнению общественника, заметка ИА «Новый город», если изложенная в ней информация подтвердится, является достаточным основанием для возбуждения на руководство МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» уголовного дела.

Пресс-секретарь мэрии Галина Кобяк пообещала предоставить комментарий позже. Мобильные телефоны директора МУП «Тагилдорстрой» Дмитрия Халтурина и директора ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулова выключены.

Фото: 
ИА «Все новости»
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