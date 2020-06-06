Директор турагентства в Нижнем Тагиле попросил у губернатора Куйвашева разрешения на работу в офисе

Директор одного из тагильских турагентств попросил у свердловского губернатора Евгения Куйвашева разрешения для возобновления работы в офисе, несмотря на пандемию коронавируса. Скриншот обращения выложил сегодня в историях Instagram сам глава региона. Тагильчанин пожаловался ему на невозможность полноценной работы агентства в дистанционном формате и нехватку живого общения с клиентами.

«Сегодня офис компании закрыт на карантин, мы работаем удалённо. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Нам не хватает живого общения с клиентами, они сейчас расстроены и многие негативно настроены. Хочется их успокоить, предложить перенести сроки тура на будущий год, и, соответственно, возникает необходимость подписания новых документов. А также есть бронирования, по которым подходит срок доплаты туроператору. И мы не можем пригласить для оплаты клиентов в свой офис. Он у нас расположен на первом этаже жилого дома, вход отдельный, площадь клиентского зала — 20 квадратных метров, два рабочих места. Расстояние между столами — более 1,5 метров. Есть антисептик, перчатки, маски. Мы готовы открыться, чтобы вести претензионную работу, принимать доплаты и осуществлять новые бронирования в санатории», — написал директор турагентства Куйвашеву.

Губернатор ответил жителю Нижнего Тагила, что все ограничения будут сняты сразу, как только это позволит сделать обстановка по COVID-19. Он также напомнил директору турагентства об утверждённых ранее санитарных нормах. Согласно им, работать в офисе можно только в том случае, если в помещениях на одного человека приходится не менее 10 квадратных метров.

«Туристической отрасли пришлось очень непросто. И сегодня самое сложное — это непредсказуемость: никто не может дать точного прогноза, когда закончится эпидемия, наладится внутренний и тем более въездной туризм. Поэтому прекрасно понимаю, как вам важно максимально сохранить клиентов. И благодарю вас за столь ответственное отношение и к ситуации, и к людям, пользующимся вашими услугами», — написал также Евгений Куйвашев.

Напомним, в Свердловской области за последние сутки был зафиксирован 251 случай COVID-19 (за всё время — 6930 случаев). В Нижнем Тагиле COVID-19 подтверждён уже у 246 тагильчан.

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