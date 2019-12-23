Директор тагильского ШШЦ Михаил Погромский будет защищать Свердловскую область на чемпионате УрФО по шахматам

Исполняющий обязанности директора шахматно-шашечного центра в Нижнем Тагиле Михаил Погромский обыграл всех на чемпионате Свердловской области среди мужчин. Спортивные состязания проходили в течение минувшей недели, с 16 по 21 декабря. Михаил Погромский по итогам чемпионата набрал 7 очков, выиграв все 7 партий. В марте 2020 года он поедет в Ханты-Мансийск защищать честь региона на соревнованиях УрФО.

«Это главное ежегодное мероприятие в Свердловской области. Оно уже давно проводится в Нижнем Тагиле, в шахматно-шашечном центре, инфраструктура позволяет. В этот раз в нём приняли участие 29 спортсменов из четырёх городов: Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Салды и Верхней Туры», — рассказал Михаил Погромский.

Он отметил, что декабрь выдался для тагильских шахматистов особенно продуктивным и значимым. 16 декабря на здании шахматно-шашечного центра установили мемориальную доску в связи с 80-летием со дня рождения почётного гражданина Нижнего Тагила, экс-директора Нижнетагильского технологического института (филиала УрФУ) Евгения Зудова. Долгие годы он являлся президентом Нижнетагильской шахматной федерации.

«Именно Евгений Георгиевич стоял у истоков создания городского шахматно-шашечного центра, который открылся в Нижнем Тагиле в 2001 году и сегодня является центром развития и совершенствования шахматного движения в Свердловской области», — отметил Погромский.

Также в декабре в шахматно-шашечном центре прошли региональные соревнования «Каменный цветок» — этап Кубка Свердловской области среди мальчиков и девочек, в котором принял участие 231 человек. В этапе Кубка региона по быстрым шахматам среди взрослых ПШК «Политехник», посвящённом памяти Юрия Ященко, Михаил Погромский занял 3-е место.