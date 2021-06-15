Директор Среднеуральской птицефабрики заявил о её полном закрытии

Среднеуральская птицефабрика готовит проект консервации объектов производства, согласно которому спустя 3-4 месяца её деятельность полностью прекратится, со ссылкой на директора предприятия Максима Максимова пишет 66.ru.

«Всё, после этого (консервации) восстановить производство будет невозможно. Предприятие останется только в истории. Вы же видите, что происходит!» — сказал он.

Также Максимов добавил, что в связи с подготовкой плана консервации уже подготовлено заявление об апелляции на решение суда Верхней Пышмы о приостановке работы трёх объектов птицефабрики (предприятие признано виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

«Мы и хотим объяснить в суде, что и так уже готовится проект по остановке производства и нет смысла форсировать событие этим решением о 90 днях. Дело в том, что мы к обозначенным срокам, в одночасье, не можем остановить производство. Это же непросто — взять и остановить всё. Птица ещё находится на содержании, и она погибнет без кормления, а в накопителях находится аммиак, который нужно охлаждать», — уточнил он.

Сейчас на предприятии находится 50 тысяч голов птицы и официально трудоустроено 130 человек (включая ушедших в декрет сотрудников).

Ранее прокуратура Свердловской области неоднократно выявляла нарушения в деятельности предприятия — 6 февраля 2018 года организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей за «нарушения требований, предъявляемых к режиму карантирования и способу обеззараживания отходов, к порядку и условиям транспортирования сырья и продуктов животного происхождения, к ограждению территории сооружений и строительных элементов системы удаления, обеззараживания, хранения и подготовки к использованию биологических отходов». Осенью 2017 года сообщалось, что птицефабрику привлекли к ответственности за сброс отходов в болото Молебское, аналогичное нарушение было выявлено в августе 2017 года.

В 2019 году птицефабрика через суд пыталась обязать компанию «Тепловодоканал» возобновить действие контракта по приёму сточных вод. Но предприятию в этом отказали, так как в этой воде значительно было превышено содержание загрязняющих веществ, а старые городские очистные сооружения не имеют необходимой для этого мощности. Тогда Среднеуральская птицефабрика построила собственные очистные сооружения, но разрешение на ввод в эксплуатацию так и не получила.

В октябре 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачёв, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков и руководство птицефабрики «Среднеуральская» провели совещание, на котором обсуждали дальнейшее развитие предприятия. Её владельцу Андрею Косилову поручили за две недели подготовить бизнес-план по совершенствованию производства и рассмотреть вариант переноса птицефабрики подальше от населённых пунктов. После этого Косилов заявил, что легче решить «экологическую проблему», потратив 250 млн рублей на оборудование для обработки помёта, чем найти 5 млрд рублей на создание комплекса на новом месте.