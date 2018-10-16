Директор НТЗТИ, осуждённый на два года колонии за «борзоту», может освободиться через несколько месяцев

Экс-директор НТЗТИ Денис Кокорин, которого накануне приговорили к двум годам колонии общего режима, уже через несколько месяцев выйдет на свободу, пишет Ura.ru.

Согласно новому закону, по которому день в СИЗО идёт за полтора в колонии, а два дня домашнего ареста засчитываются как день в ИК, Кокорин уже отбыл большую часть срока.

«Кокорин находился в СИЗО с 18 по 21 июля 2017 года. Затем, с 11 июля 2017 по 13 июля 2018 года, а также с 14 июля 2018 по 14 октября 2018 года, под домашним арестом. Используя формулу нового закона, мы подсчитываем, и получается, что он уже отбыл больше половины срока — один год один месяц и одиннадцать дней. К тому же через шесть месяцев отбытия срока в колонии он сможет рассчитывать на УДО. В любом случае, Кокорину предстоит находиться в колонии меньше года», — объяснил юрист Дмитрий Рожин.

Напомним, директор ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» Денис Кокорин стал знаменит на всю страну после «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, на которую обратились рабочие предприятия. Они сообщили, что много месяцев не получают зарплату, а директор Кокорин заявил, что платить им не будет, пока его об этом не попросит лично Путин. Путин назвал поведение Кокорина борзотой. После этого благодаря вмешательству прокуратуры перед рабочими был погашен долг в 13,3 млн рублей.

Во время расследования уголовного дела, возбужденного в СКР, выяснилось, что Кокорин, являясь собственником 50% акций предприятия, выводил с завода деньги и так присвоил 32 млн рублей. Суд приговорил «борзого» директора к двум годам колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей.