Директор нижнетагильского «Реквиема» принял участие в записи «Гимна похоронщиков»

Сотрудники ритуальных фирм Свердловской области записали «Гимн похоронщиков» — клип на песню шансонье Виталия Аксёнова «Могильщик», пишет Ura.ru.

Главную роль в клипе — посетителя кладбища, который присаживается на край могилы поговорить с копальщиком, — сыграл директор ритуального комплекса «Реквием» в Нижнем Тагиле Николай Кытманов (по неофициальным данным, один из самых богатых похоронщиков на Урале). Съёмки проводились на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

В конце ролика Кытманов тепло приветствует собратьев по бизнесу, собравшихся за столиком у могилы хоккеиста Виктора Кутергина. Среди них — замдиректора екатеринбургского МУП «Комбинат специализированного обслуживания» Дмитрий Хазов (исполняет песню в клипе), директор управления городского хозяйства Новоуральска Сергей Ефимов, его бывшая подчинённая Евгения Сенцова (оба фигурируют в истории о переделе рынка ритуальных услуг в этом городе) и другие представители похоронного бизнеса.

«У нас в 2020 году было 10-летие "Ассоциации похоронных организаций Урала", которую я возглавляю, и мы решили выпустить клип на эту песню. Собрались с друзьями-похоронщиками, записали. Но в прошлом году пандемия не дала нам возможности доделать его, в этом году мы его досняли и в конце января выпустили. Ребята не удержались — давай везде выкладывать его на YouTube», — рассказал о создании клипа Дмитрий Хазов.

По словам Хазова, все участники клипа — работники похоронных служб.