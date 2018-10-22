Общество

Директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств и экс-глава УВЗ получили знаки «За заслуги перед Свердловской областью»

22.10.2018 17:43
Директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств и экс-глава УВЗ получили знаки «За заслуги перед Свердловской областью»

Губернатор Евгений Куйвашев вручил директору Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марине Агеевой знак «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Тагильчанку наградили за большой вклад в развитие культуры и искусства в городе и регионе.

Марина Агеева работает в музее изобразительных искусств более 40 лет, 27 из них — директором учреждения. Является автором более 50 научных публикаций об искусстве. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии главы Нижнего Тагила, премии Павла Третьякова «За преданность музейному делу и русскому искусству», победитель областного конкурса «Женщина года — 2001». Награждена медалями «За достижения в культуре» и «За веру и добро». Агеева также является лауреатом премии им. О. Е. Клера Министерства культуры Свердловской области.

Сегодня Евгений Куйвашев вручал выдающимся уральцам награды главы государства и Свердловской области. За огромный личный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса региона знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени был награждён и Николай Малых, который долгое время возглавлял «Уралвагонзавод». Сейчас он является председателем консультационно-экспертного совета Союза предприятий оборонных отраслей промышленности региона.

В августе этого года Николай Малых отметил 70-летний юбилей. Он стоял во главе УВЗ с 1997 по 2009 год, после чего его пост занял Олег Сиенко. В 2004 и 2008 годах избирался депутатом палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области по Дзержинскому избирательному округу № 16 в Нижнем Тагиле. Является почётным гражданином Свердловской области, Нижнего Тагила и Волчанска, почётным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, членом Совета Союза производителей нефтегазового оборудования. Награждён орденом «Знак почёта».

Фото: страница Марины Агеевой в Facebook, souzop.ru
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