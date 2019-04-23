Директор Центра развития туризма Нижнего Тагила Евгений Нагорный покинет свой пост

Директор Центра развития туризма Нижнего Тагила Евгений Нагорный покинет свою должность, сообщил АН «Между строк» источник в администрации города. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе мэрии. Известно, что Нагорный официально уйдёт с поста директора Центра развития туризма 20 мая, глава города Владислав Пинаев уже подписал его заявление. По информации источников агентства в горадминистрации, он будет уволен по собственному желанию. На его место сейчас рассматривается кандидатура одного из сотрудников центра. При этом сам Нагорный, несмотря на официальное подтверждение, отрицает информацию о своём уходе.

«Не в курсе. Заявление ещё не написал, и не собираюсь. Слышу об этом от вас впервые», — сказал Нагорный.

Центр развития туризма был создан в 2013 году. Под руководством Евгения Нагорного он завоевал не одну награду в конкурсе в области событийного туризма Russian Event Awards, на фестивале туристских видеопрезентаций «Диво России» и на других мероприятиях.

Напомним, ранее в апреле из мэрии Нижнего Тагила уволилась Каринэ Геворгян, отвечающая за инвестиционное развитие.