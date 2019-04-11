Из мэрии Нижнего Тагила уволилась Каринэ Геворгян, отвечающая за инвестиционное развитие

Начальник управления по разработке и контролю реализации инвестиционных проектов мэрии Нижнего Тагила Каринэ Геворгян уволена с муниципальной службы. С 9 апреля чиновница освобождена от должности, сообщает ИА «Все новости».

«Я написала заявление по собственному желанию. Перешла на другую работу, уже вхожу в курс дела. Где работаю — пока без комментариев», — цитирует агентство слова Геворгян.

В пресс-службе мэрии информацию об увольнении Каринэ Геворгян подтвердили, но отметили, что чиновница уволена в связи с выходом на пенсию.

Каринэ Геворгян закончила Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, факультет государственного и муниципального управления. На своей должности она работала с 2013 года. Возглавляемое ей управление занималось формированием инвестиционной политики Нижнего Тагила, стратегических планов его развития, созданием благоприятного инвестиционного климата, реализацией политики города в сфере въездного и внутреннего туризма.

Отметим, что слухи об увольнении Каринэ Геворгян ходили с начала 2019 года.