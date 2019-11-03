Девять человек проверяют на причастность к убийству главы центра «Э» по Ингушетии

На причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата силовики проверяют девять человек.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в розыск были объявлены три человека. По предварительным данным, они покинули пределы Москвы.

Напомним, вечером 2 ноября в Москве были застрелены Ибрагим Эльджаркиев и его родной брат Ахмед, проживающий в Москве. По официальной информации, убийца выстрелил не менее десяти раз. Источник ТАСС сообщил, что нападавший произвёл контрольные выстрелы в головы своих жертв. По мнению оперативников, нападение на главу центра «Э» по Ингушетии было тщательно спланировано и имеет все признаки заказного убийства. Скорее всего, преступление связано со служебной деятельностью Эльджаркиева.