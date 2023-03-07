«Девушки тоже должны служить в армии». Что жители Нижнего Тагила думают о равенстве между мужчинами и женщинами (ВИДЕООПРОС)

В 1910 году на международной конференции женщин в Копенгагене немецкая коммунистка Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день. По задумке, 8 марта женщины должны были проводить митинги и шествия за свои права и свободы. Однако праздник, придуманный как символ борьбы за равенство полов, спустя 100 лет воспринимается совсем иначе. Теперь вместо того, чтобы выходить на митинги и громко заявлять о равноправии, российские женщины предпочитают получать подарки и цветы.

Сегодня, 7 марта, журналисты АН «Между строк» провели опрос среди жителей Нижнего Тагила, чтобы узнать, что они знают об истоках возникновения праздника, есть ли равенство между мужчиной и женщиной и обязаны ли девушки служить в армии.