Девочку из Карпинска, которую мать с рождения держала в шкафу, готовят к переводу из реанимации

Полугодовалую Полину, которую 37-летняя жительница Карпинска прятала в шкафу, переводят в педиатрическое отделение Областной детской клинической больницы № 1, со ссылкой на пресс-секретаря больницы Елену Жукову пишет E1.ru.

По её словам, после утреннего обхода врачи пришли к заключению, что состояние ребёнка остаётся стабильным.

«На сегодняшний день девочка стабильна, в полном объёме усваивает молочную смесь. Режим сна и бодрствования у неё сохранён. В ближайшее время мы будем готовы перевести ребёнка в одно из педиатрических отделений», — рассказали в ОДКБ № 1.

Напомним, в Карпинске 37-летняя женщина в тайне от всех самостоятельно родила девочку и затем полгода держала её в сумке в шкафу. Истощённого ребёнка случайно обнаружили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости, они же сообщили о произошедшем полицейским. Сейчас мать девочки находится в лечебном учреждении. Медики проверяют, не нужна ли женщине психиатрическая помощь. Известно, что ранее семья женщины на учёте не состояла.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»). В СУ СКР по Свердловской области также возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»), сообщили в пресс-службе следственного управления по региону.