Девочка из Карпинска, которую мать с рождения держала в шкафу, начала прибавлять в весе

Полугодовалая Полина из Карпинска, которую 37-летняя мать с рождения держала в шкафу и морила голодом, идёт на поправку и уже начала набирать вес, со ссылкой на пресс-секретаря областного Минздрава Константина Шестакова пишет E1.ru.

«Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, из реанимации переведена в гастроэнтерологическое отделение. Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе», — написал представитель Минздрава.

В обычную палату из реанимации девочку перевели накануне. Врачи отметили, что она хорошо себя чувствует и усваивает смесь.

Напомним, ранее стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска в тайне родила девочку и затем полгода держала её в сумке в шкафу. Истощённого ребёнка случайно обнаружили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости, они же сообщили о произошедшем полицейским. Сейчас девочка находится в ОДКБ № 1 Екатеринбурга, у неё зафиксировали дистрофию третьей степени, но медики говорят, что сейчас ребёнок находится в стабильном состоянии. Её готовятся перевести из реанимации в педиатрическое отделение.

В СУ СКР назначили судебную медэкспертизу здоровья девочки, чтобы определить степень тяжести вреда, причинённого ребёнку. Мать направят на судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Известно, что у женщины есть ещё двое детей, сейчас они находятся у бабушки — матери подозреваемой. Ранее семья женщины на учёте не состояла. Материальное состояние, по данным полковника Горелых, у семьи также благополучное: они жили в трёхкомнатной квартире, мать — экономист на коммерческом предприятии. С мужем женщина не проживает с января текущего года, при этом брак официально не расторгнут.