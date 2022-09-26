Детский театр «Ку-кушка» открывает набор маленьких актёров в Нижнем Тагиле 

Театр-игра «Ку-кушка» открывает набор в Нижнем Тагиле. 13 октября стартуют занятия в рамках курса «Мастерская кукольных наук» (6+), которые будут проходить в творческой мастерской «фАРТук» на Красноармейской, 77.

Как рассказала «Афише МС» Юлия Пиляй, создательница детского театра, тагильская художница, бутафор Нижнетагильского театра кукол, участники курса погрузятся в историю театра кукол, будут создавать театральную куклу, придумывать форму своего театра с нуля, клеить маски, вырезать ажурных теневых кукол, шить куколок-малюток из лоскутков. На данных занятиях упор будет сделан на работу руками, а не на постановку спектакля. Свой домашний театрик каждый ученик курса заберёт себе.

«Наш театр родился из домашнего театра, это настоящая магия для детей. Хочется, чтобы ребята, которые будут заниматься на этом курсе, ощутили именно это волшебство. Мы будем заниматься созданием домашнего театрика, то есть каждый ребёнок сделает для себя свой театр, где поселит своих куколок. Эти куклы будут технически проще, но их будет много, они будут разные», — рассказывает Юлия Пиляй.

Занятия будут проходить один раз в неделю — по четвергам в 17:00 — с октября по декабрь. Ребята в возрасте 4–6 лет могут заниматься в группе вместе с мамами, дети от 7 лет справятся с работой самостоятельно, отмечает создательница театра «Ку-кушка».

Открытие детского театра «Ку-кушка» состоялось в августе 2020 года. Тогда зрителям представили премьеру спектакля «Куси-Лебеди и Иванушка-Дуращок» (0+) по мотивам русских народных сказок. Над постановкой художница Юлия Пиляй работала вместе с детьми: с ними она занималась написанием сценария, подготовкой реквизита, костюмов, рисованием афиши, созданием кукол и декораций. Играли в спектакле тоже дети, во время репетиций с ними занимался логопед.