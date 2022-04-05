Детский спектакль «Маленького театра» Нижнего Тагила прошёл отбор на международный фестиваль в Москве 

Спектакль «Аистёнок и Пугало» (0+) независимого «Маленького театра» Нижнего Тагила попал в программу VII международного фестиваля современного театра «Наш кислород». Фестиваль будет проходить с 1 по 3 мая в Москве.

Единственный в репертуаре независимого тагильского театра детский спектакль основан на книге Ярослава Водражека. Режиссёр постановки Татьяна Захарова пригласила поработать над ней хореографа из Тюмени Светлану Скосырскую и художников по костюмам и декорациям из Киргизии Зухру Мукамбетову и Юлдаша Нурматова. По словам постановщиков, «Аистёнок и Пугало» — это история про мечту, настоящую дружбу, одиночество и поиски себя в этом мире.

На поездку в Москву театру нужно найти около 60 тысяч рублей. Труппа планирует обратиться к друзьям и меценатам театра, также внести свою лепту может любой желающий. Для этого нужно прийти в театр на спектакль и оставить в коробке для сбора средств любую посильную сумму.

На фестивале «Наш кислород» показывают спектакли по пьесам современных зарубежных и российских драматургов, написанным не ранее 1970 года. В 2021 году «Маленький театр» уже привозил с международного фестиваля «Наш кислород» две награды. Тогда жюри оценило постановку Татьяны Захаровой «То, кого вам приходится сильно любить» (12+), созданную на грант ЕВРАЗа.