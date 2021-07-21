«Маленький театр» из Нижнего Тагила привёз награды с международного фестиваля

Независимый «Маленький театр» Нижнего Тагила завоевал две награды международного фестиваля современного театра «Наш кислород», который проходил в Белгороде. Жюри оценило постановку Татьяны Захаровой «То, кого вам приходится сильно любить» (12+), созданную на грант ЕВРАЗа.

На фестивале «Наш кислород» показывают спектакли по пьесам современных зарубежных и российских драматургов, написанным не ранее 1970 года. Артисты из Нижнего Тагила представили свою новую постановку «То, кого вам приходится сильно любить» по пьесе «Ля-бемоль» Натальи Скороход. За работу в спектакле актриса Анна Каратаева получила приз за лучшую женскую роль. А сама постановка об одиночестве особых детей взяла диплом лауреата III степени, рассказали в «Маленьком театре».

Фото: паблик «Маленького театра» во «ВКонтакте» Фото: паблик «Маленького театра» во «ВКонтакте»

Спектакль «То, кого вам приходится сильно любить» создан на грант, выделенный в рамках конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей». На 380 тысяч рублей приобрели цифровое пианино, скрипку, контрабас, виолончель, генераторы дыма и снега, сценический вентилятор и строительные материалы для создания реквизита спектакля. Также компания выделила ещё 100 тысяч рублей на поездку артистов в Белгород.