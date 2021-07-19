Детский сад № 10 на Вые капитально отремонтируют за 56 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для выполнения капитального ремонта здания детского сада № 10 (МАДОУ д/с «Солнышко»), расположенного на улице Оплетина, 5. Победителя конкурса планируется определить до 26 июля. Начальная цена заключения муниципального контракта — 56,2 млн рублей. В качестве источника финансирования рассматривается местный бюджет.

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит привести в нормативное состояние кровлю, внутренние помещения детского сада, а также обновить фасад здания. Сюда же входит обновление внутренних инженерных сетей: водопровода, канализации, электроснабжения и отопления. Строители заменят оконные и дверные блоки, покрытие полов, выполнят внутреннюю отделку четырёх групп, раздевалок, игровых, пищеблока и других подсобных помещений. Кроме того, возле учреждения будет благоустроена территория.

Все работы должны быть завершены не позднее 31 мая 2022 года. Гарантийный срок составит 5 лет.

Напомним, двухэтажное здание яслей не ремонтировалось с момента его постройки — 69 лет. После окончания ремонта ясли снова смогут принять 60 малышей — две группы с года до двух лет и две группы с двух до трёх лет.