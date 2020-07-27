Детский праздник «Киндерград» в этом году будет посвящён русскому фольклору

8 августа сотрудники Центральной библиотеки проведут традиционный для Дня города детский праздник «Киндерград». Из-за сложной эпидемиологической обстановки он пройдёт в режиме онлайн, как и остальные праздничные мероприятия.

2020 год объявлен в России Годом народного творчества, и именно ему будет посвящён «Киндерград». 8 августа на сайте Центральной городской библиотеки откроется виртуальная площадка «Терем’ОК», которая будет поделена на несколько тематических разделов. Сотрудники библиотек готовят восемь площадок, на которых пройдут игры, викторины, мастер-классы, квесты, спектакли, марафоны и другие события.

На «Чердаке» читателей ждут онлайн-викторины по сказкам народов мира и виртуальная игра «Найди пару», участникам которой необходимо будет узнать, из какой сказки тот или иной герой.

В «Детской комнате» можно посмотреть видеозаписи детских спектаклей. Здесь и традиционные постановки сказок, и кукольные инсценировки, и театр на шпажках.

В «Мастерской» посетителей ждут мастер-классы от сказочных героев. Так, Баба Яга расскажет об орнаментах, а бабка Синюшка — об уральских самоцветах. Дети научатся расписывать тагильский поднос, плести из бумажной лозы, создавать варежковых кукол, обереги, игрушки.

В «Горнице» можно будет изучить виртуальную карту Урала, на которой представлены традиционные промыслы края. Здесь состоится онлайн-встреча, посвящённая татаро-башкирской культуре, а юных читателей научат готовить традиционные блюда из русских сказок.

Зайдя в «Сени», ребята окажутся на виртуальной экскурсии по русской избе, узнают об истории народных головных уборов. А в «Погребе» можно будет пройти игру-бродилку в компании Лешего, Домового и других сказочных персонажей.

Маленьких тагильчан приглашают присоединиться к «народным гуляниям» — флешмобу «Уральский хоровод». Для этого нужно снять ролик о приготовлении национального блюда, записать на видео свою игру на народном инструменте, прочитать стихотворение или спеть песню на родном языке на камеру. Ролики можно присылать до 5 августа на почту: osl@tagillib.ru.

Будет чем заняться в виртуальном «Киндерграде» и взрослым посетителям. Для них готовят серию лекций «Фольклорные традиции в произведениях русских писателей». Среди тех, кто подпишется на YouTube-канал библиотеки, прослушает и оценит записи, будет разыграно три читательских билета с бесплатным доступом к электронной библиотеке «Литрес». Один из билетов даст право читать бесплатно книги в течение месяца, второй — в течение полугода, третий — в течение года.

Напомним, Нижний Тагил отметит свой 298-й день рождения 9 августа в онлайн-формате. Городские учреждения культуры готовят концерты, мастер-классы, лекции. Театры покажут видеозаписи лучших детских спектаклей. А вечером состоится праздничный салют.