Детский омбудсмен раскритиковала идею Минтранса о запрете возить в метро детей в колясках

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова раскритиковала намерение Минтранса запретить в метро возить детей в колясках, пишет ТАСС.

По мнению Кузнецовой, вне коляски дети могут пострадать в переполненных вагонах, «упасть и потеряться в толпе», а также случайно выйти из поезда. На платформах они также подвергаются «серьёзной опасности».

Предлагаемые Минтрансом меры «избыточны и противоречат здравому смыслу, считает омбудсмен.

«Они, как минимум, создадут неудобства родителям с малолетними детьми, как максимум, нарушат конституционные права граждан на свободу передвижения. Мною будут направлены обращения руководству Минтранса России с целью разъяснения предлагаемых запретительных мер», — заявила уполномоченный по правам ребёнка.

Накануне, 19 апреля, Минтранс представил на общественное обсуждение проект единых правил пользования метрополитеном в России. Документ, в частности, предполагает запретить пассажирам перевозить детей в детских колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах». В предлагаемых правилах также прописано, что пассажиры обязаны уступать места пассажирам с детьми, людям с инвалидностью и беременным женщинам.