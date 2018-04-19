Минтранс запретит возить детей в колясках в метро

Министерство транспорта разработало проект единых правил пользования метрополитеном в России, документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте, в частности, говорится, что пассажирам запрещается перевозить детей в детских колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах». По действующим в настоящий момент правилам пользования Московским метрополитеном запрещено перевозить детей в колясках лишь на эскалаторах.

Также в типовых правилах, в отличие от московских, не оговорена возможность провозить в метро собак в намордниках. В них есть лишь запрет на перевозку животных вне клеток (контейнеров) и указания о правилах провоза собак-проводников.

Кроме того, в типовых правилах прописано, что пассажиры обязаны уступать места пассажирам с детьми, людям с инвалидностью и беременным женщинам. В правилах Московского метрополитена говорится лишь о том, что пассажиры должны быть взаимно вежливыми и уступать места этим категориям граждан.

Общественное обсуждение проекта типовых правил продлится до 8 мая.