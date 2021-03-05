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Детский конкурс в честь художников Худояровых пройдёт в Нижнем Тагиле

05.03.2021 17:28
Детский конкурс в честь художников Худояровых пройдёт в Нижнем Тагиле

Центр развития туризма Нижнего Тагила и Уральский колледж прикладного искусства и дизайна им. Строганова проводят конкурс детского творчества «Худояровы. Перезагрузка». Творческое состязание для ребят от 6 до 18 лет посвящено 275-летию уральской лаковой росписи. 

В конкурсе могут принять участие ученики школ искусств, художественных и средних общеобразовательных школ. Ребятам предоставляется полный простор для творчества, они могут выбрать любую тему для своей работы и использовать любые материалы: дерево, металл, керамику, стекло, обыкновенный лист бумаги. 

Для юных «худояровых» предусмотрено 18 призовых мест по двум номинациям в трёх возрастных группах: 610 лет, 1114 лет, 1518 лет. Работы принимаются до 25 апреля на сайте Центра развития туризма. 

Итоги конкурса подведут 30 апреля. Работы конкурсантов будут оценивать художники и педагоги колледжа прикладного искусства и дизайна.

Фото: 
официальный сайт Нижнего Тагила
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