Детский конкурс в честь художников Худояровых пройдёт в Нижнем Тагиле

Центр развития туризма Нижнего Тагила и Уральский колледж прикладного искусства и дизайна им. Строганова проводят конкурс детского творчества «Худояровы. Перезагрузка». Творческое состязание для ребят от 6 до 18 лет посвящено 275-летию уральской лаковой росписи.

В конкурсе могут принять участие ученики школ искусств, художественных и средних общеобразовательных школ. Ребятам предоставляется полный простор для творчества, они могут выбрать любую тему для своей работы и использовать любые материалы: дерево, металл, керамику, стекло, обыкновенный лист бумаги.

Для юных «худояровых» предусмотрено 18 призовых мест по двум номинациям в трёх возрастных группах: 6–10 лет, 11–14 лет, 15–18 лет. Работы принимаются до 25 апреля на сайте Центра развития туризма.

Итоги конкурса подведут 30 апреля. Работы конкурсантов будут оценивать художники и педагоги колледжа прикладного искусства и дизайна.