Детские сады Нижнего Тагила подписались на газету «Тагильский рабочий»

С нового года детские сады Нижнего Тагила оформили доставку муниципальной газеты «Тагильский рабочий». Как рассказала АН «Между строк» менеджер МАУ «Тагил-пресс» Галина Кобяк, она попросила подписаться на издание руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений на встрече в конце 2018 года.

«Первым подписалось объединение “Солнышко”, затем “Радость”, “Детство”, “Гармония”, “Жемчужина” и “Звёздочка”. Стоимость коллективной подписки на полгода с доставкой у нас составляет 444 рубля. Газета-толстушка у нас выходит раз в неделю по четвергам», — пояснила Кобяк.

По словам Кобяк, тираж газеты составляет около 7600 экземпляров, а цена в розницу варьируется от 20 до 26 рублей за экземпляр.