Детские лагеря под Нижним Тагилом и Каменском-Уральским закрыли на карантин из-за коронавируса

Два детских лагеря — под Каменском-Уральским и Нижним Тагилом — приостановили работу из-за подтверждённого коронавируса у ребёнка и медицинского сотрудника, пишет информагентство «Все новости».

По данным издания, в ближайшие дни школьники собирались приехать в лагерь «Звёздный» в посёлке Ленёвка под Нижним Тагилом на вторую смену, однако её отменили из-за выявленного случая коронавируса.

Также случай коронавируса у школьницы подтвердился в лагере «Красная горка» в 35 километрах от Каменска-Уральского, со ссылкой на оперштаб сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящий момент оба лагеря дезинфицируют, в них проводят оздоровительный комплекс работ, после санитарной обработки они заработают в штатном режиме.

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В 11 регионах России уже введена обязательная вакцинация для работников некоторых предприятий. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также рассказал, что в городе скоро введут обязательную вакцинацию.