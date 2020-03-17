Детские лагеря Нижнего Тагила под угрозой закрытия из-за коронавируса. Об этом на заседании комиссии по общественной безопасности заявил заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров. Оздоровительная кампания должна стартовать 23 марта.

«Утром мы с главой города проговорили о том, что нецелесообразно сегодня закрывать загородные лагеря, но на ввозе детей необходимо усилить контроль за ребёнком. Эта задача будет ставиться перед руководителями загородных лагерей, и если у ребёнка будет малейшее подозрение на заболевание, он будет отправлен домой. Но окончательное решение о закрытии лагерей будет приниматься министерством в ближайшее время, и от этого будем уже отталкиваться», — сказал Суров.

По словам начальника нижнетагильского Роспотребнадзора Юрия Бармина, с начала 2020 года в Нижнем Тагиле было госпитализировано 12 человек с подозрением на коронавирус, 10 из них — жители Нижнего Тагила, 2 — граждане КНР. На сегодняшний день 10 человек уже выписаны с диагнозом ОРВИ, ещё 2 находятся под наблюдением врачей.

Он порекомендовал во всех учреждениях города поставить фильтры на воду, ультрафиолетовые лампы, а людям чаще проветривать помещения и мыть руки, это поможет предотвратить распространение не только коронавируса, но и других инфекций. Только за 2019 год в Нижнем Тагиле было выявлено более 3000 человек, заболевших пневмонией, что почти в 1,5 раза больше в сравнении с предыдущими периодами. По смертности сегодня это заболевание находится на первом месте. На втором месте — кишечная инфекция, на третьем — ветряная оспа.