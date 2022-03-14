Детские больницы и поликлиники Нижнего Тагила очистят от крыс и насекомых после многочисленных жалоб родителей 

Руководство Детской городской больницы Нижнего Тагила ищет компанию, которая займётся дератизацией (ликвидацией крыс) и дезинсекцией (ликвидацией насекомых) в детских медицинских учреждениях. Аукцион на сумму 371 тысяча рублей размещён на сайте госзакупок.

Дератизацию и дезинсекцию проведут в в стационарах больниц на Коминтерна, 54, Карла Либкнехта, 35 и Кузнецкого, 10, а также во всех детских поликлиниках города. Аукцион проведут 29 марта в 10:00. По договору организация будет оказывать услуги до 15 декабря 2022 года, выполняя работы ежемесячно и по заявке заказчика.

Напомним, в октябре 2021 года родители маленьких пациентов пожаловались на то, что в палатах в ЦГБ № 2 на Карла Либкнехта, 35 кишат тараканы.

«Когда свет выключили, тараканы полезли из всех щелей. Поэтому нам пришлось спать с включённым светом. Я посмотрела за батарею, а там в этой облупившийся штукатурке сидели рыжие тараканы, их было море. Видимо, они там размножаются», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка Анна.

При этом в самом медучреждении тогда заверили, что в больнице регулярно проводятся необходимые мероприятия для уничтожения насекомых.