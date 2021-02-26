«Детей помыть невозможно, греем воду на плите». В Нижнем Тагиле в новостройке «Треста Магнитострой» три месяца продолжаются проблемы с горячей водой 

Жильцы нового дома по улице Тимирязева, 30 в микрорайоне Свердловском на Вагонке вынуждены мыться с помощью тазиков. В десятиэтажке в ноябре 2020 года сломались насосы для подачи воды, а управляющая компания не спешит с ремонтом, отправляя собственников к застройщику — СУ № 5, учредителем которого является ООО «Трест Магнитострой».

Двухподъездную «панельку» сдали в декабре 2019 года. Многодетная семья Медведевых купила в ней квартиру в начале 2020-го. А летом начались проблемы с горячей водой: слабый напор, температура не превышает 30 градусов.

«Летом нам отключили на день воду, а потом начались проблемы. Сначала не нагревался полотенцесушитель, потом сильно упал напор горячей воды. Нам говорили: дом большой, коммуникации не справляются. Потом всё наладилось, мы вздохнули спокойно. Но в ноябре нам снова отключают горячую воду, и с тех пор она бежит чуть тёплая. Чтобы вода стала горячее, приходится ждать 10–20 минут, но кипятком она после этих манипуляций всё равно не становится. Управляющая компания говорит, что в доме сломались насосы и обращаться нужно к застройщику, потому что дом на гарантии. В январе они отправили претензию застройщику, но уже конец февраля, а мы всё так же живём без горячей воды. Дом у нас заселён процентов на 80, очень много молодых семей с детьми живёт. Для многих перебои с горячей водой серьёзная проблема — детей помыть невозможно, самим помыться невозможно», — рассказывает мама троих детей Екатерина Медведева.

Жильцы дома написали коллективную жалобу в ООО «УК Дзержинского района», в рубрику «Городской контроль» на сайте тагильской мэрии и в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Сейчас они готовят обращение в прокуратуру.

«Мы, жители многоквартирного дома по улице Тимирязева, 30, сталкиваемся с бездействием нашей управляющей компании ООО “УК ДР”. Мы неоднократно обращались по поводу проблем с горячим водоснабжением (постоянно холодные полотенцесушители, плохое давление, температура горячей воды не соответствует нормам). От управляющей компании мы только и слышим, что дом на гарантии и этот вопрос нужно решать с застройщиком. Данная проблема доставляет неудобства всем жителям дома. У многих есть дети, которых невозможно элементарно искупать. Некоторые жители греют воду на электроплите. Мы мало того что платим огромные деньги за горячую воду, которой нет, так ещё и платим такие же огромные деньги за нагрев этой воды электричеством. Просим обратить внимание и посодействовать в решении проблемы», — говорится в обращении жильцов в департамент государственного жилищного и строительного надзора.



Обращение жильцов дома на Тимирязева, 30 в управляющую компанию



В УК Дзержинского района корреспонденту АН «Между строк» сообщили, что проблема в доме есть, но занимается ею застройщик.

«В декабре мы выходили в этот дом с комиссией вместе с застройщиком. Проблема действительно есть. Мы отправили строительной организации необходимые документы с требованиями по выполнению гарантийных обязательств. Застройщик обещал всё устранить. Точную дату я вам не скажу», — рассказала директор УК Екатерина Окоёмова.

В офисе СУ № 5 сообщили нашему журналисту, что не знают, кто может дать комментарий по поводу проблемного дома на Тимирязева. И посоветовали позвонить ещё раз в понедельник.