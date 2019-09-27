Детей из Свердловской области, попавших в иракский приют, попытаются вернуть на родину

Уполномоченный по правам рёбенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал Е1.ru, что в настоящее время он ведёт работу по возврату на родину троих уральских детей, которые попали в приют в Ираке. По данным Морокова, их родители уехали воевать на Ближний Восток. Мать умерла, а местонахождение отца неизвестно.
Пока что девочка и два мальчика находятся в приюте Багдада. Дома их ждёт тётя. Документы, необходимые для их возвращения на родину, уже направлены в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Москву.
«Конкретно по этой семье пока не могу дать комментарии, но обычно дети из Свердловской области попадают туда потому, что семьи уезжают воевать с ИГИЛ (запрёщенной в России террористической организацией). Родители, как правило, попадают в тюрьму или погибают, а дети находятся в тюрьмах вместе с ними или попадают в приюты», — пояснил Мороков.