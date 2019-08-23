Десантник из Екатеринбурга подорвался на мине в Чечне

В командировке в Чечне погиб 22-летний Михаил Безельт из Екатеринбурга, со ссылкой на жену военнослужащего пишет Ura.ru.

Мужчина служил по контракту в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове.

«Миша был в командировке в Чечне. Мне рассказали, что 21 августа они возвращались в свой лагерь, когда он подорвался на мине. Миша получил осколок в живот. Он жил ещё минут 40, его на вертолёте отправили в госпиталь, но спасти не успели — умер от внутреннего кровотечения», — рассказала жена Анна.

До армии Михаил Безельт закончил Уральский экономический колледж. Погибшего похоронят в Екатеринбурге, прощание назначено на 26 августа.