«Держись, друг»: в столице Казахстана местные жители привязали пакеты с продуктами и антисептиками для бездомных и нуждающихся

26.03.2020 16:35
В Нур-Султане местные жители повесили на набережной пакеты с продуктами и антисептиками для бездомных и нуждающихся, сообщило в Instagram сообщество «Принципиально Астана».
«На набережной, возле памятника Кенесары Хану, астанчане привязывают пакеты с продуктами и антисептиками для бездомных и нуждающихся», — написали в сообществе.
На фото видно, что над пакетами разместили листы бумаги со словами «Держись, друг» на русском и казахском языках.
Позже набережную посетил корреспондент издания Tengrinews, который рассказал, что пакетов на указанном месте уже нет.