Дерипаска покинет пост президента «Русала» и En+

Миллиардер Олег Дерипаска планирует уйти с поста президента своих компаний «Русал» и En+ Group. Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказали источники, близкие к акционерам «Русала». Планируется, что президентами En+ и «Русала» станут их гендиректоры Максим Соков и Владислав Соловьёв. Советы директоров рассмотрят вопросы о кадровых перестановках в компаниях в конце этой недели.

Пост президента En+ и «Русала» Дерипаска занял в 2013 и 2014 году соответственно. При этом, по данным собеседников газеты, у бизнесмена нет необходимости возглавлять компании. Они также отметили, что перестановки не связаны с новым конфликтом вокруг «Норильского никеля». Ранее, в середине февраля, «Русал» Дерипаски и «Интеррос» Владимира Потанина поспорили по поводу акций комбината. По словам источников «Коммерсанта», возможной причиной ухода миллиардера с должности может быть включение его фамилии в «кремлёвский список» США. Формально в отношении фигурантов списка санкции пока не введены.

«Когда у тебя право финальной подписи и необходимость вести многочисленные переговоры, повышенное внимание из-за списка может быть проблематично», — сказал один из собеседников газеты.

Не исключено, что Дерипаска оставит должность президента компаний для того, чтобы заняться развитием «Группы ГАЗ», в том числе стратегического партнёрства с Volkswagen, которая может получить долю в российской компании.