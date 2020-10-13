Депутаты Заксобрания согласились обсудить законопроект о возвращении прямых выборов мэра в Свердловской области

Свердловские депутаты согласились рассмотреть народную инициативу о возвращении прямых выборов мэров в Свердловской области, пишет E1.ru.

Депутаты согласились рассмотреть предложение активистов без обсуждения. В то же время депутат Вячеслав Вегнер объявил, что законопроект плохой, потому что предполагает выборы мэров без полномочий, и отметил, что готов внести правки в законопроект, но ему предложили выступить позже, когда законопроект будут обсуждать по существу.

Предложение о прямых выборах градоначальника будут рассматривать как обычный законопроект на заседании профильного комитета, а потом потом на заседаниях Законодательного собрания.

Напомним, народная инициатива по возврату прямых выборов мэра была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. Активистам удалось собрать 15 тысяч подписей, 13 тысяч из них были переданы на проверку в аппарат Заксобрания. Согласно опросу фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах.