Депутаты Заксобрания поднимут прожиточный минимум уральских пенсионеров на 332 рубля

В Заксобрание Свердловской области поступил законопроект о повышении прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 год, пишет Znak.com.

Как следует из документа, минимум составит 8846 рублей в месяц и окажется всего на 332 рубля больше, чем средняя величина прожиточного минимума пенсионера в этом году, которая составляла 8511 рублей в месяц. Таким образом, прожиточный минимум вырастет на 3,9%. Цифра заложена исходя из темпов роста величины показателя в РФ в 2019 году.

«Увеличение в 2019 году величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области до 8846 рублей в месяц будет способствовать повышению уровня жизни и социальной защищённости пенсионеров», — говорится в пояснительной записке.

Дополнительных средств из областного бюджета подъём прожиточного минимума не потребует — расходы на социальные доплаты к пенсии будут покрываться за счёт трансфертов из Пенсионного фонда России.

Ранее пенсионерка из Новосибирска передала министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову мыло и верёвку, купленные ею на прибавку к пенсии в 89 рублей.