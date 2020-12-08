Депутаты Заксобрания отклонили инициативу о прямых выборах мэров в Свердловской области

Депутаты Заксобрания Свердловской области отклонили в первом чтении народную инициативу о возвращении прямых выборов мэров в муниципалитетах региона, пишет E1.ru.

За отклонение законопроекта проголосовали 34 депутата, против — пять депутатов, ещё один воздержался.

Перед голосованием депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков рассказал, как проходил сбор более 15 тысяч подписей: по его словам, было много дискуссий, но большинство людей ставили свою подпись под инициативой.

«Среди людей, которые ставили подпись, есть представители всех парламентских партий, разных профессий и социального статуса. Все они хотят, чтобы их голос был услышан. Давайте посмотрим на результаты опроса фонда "Социум", согласно которым 92% жителей Свердловской области выступили за выборного главу города. Владимир Путин говорил, что решение о назначении губернаторов было принято по одной причине — губернаторы поддерживались криминальными элитами регионов. Неужели мы сейчас боимся криминальных элит, которые до сих пор влияют на власть? Такого у нас нет», — сказал Андрей Пирожков.

Ранее председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина говорила, что в представленном законопроекте не было чёткого регулирования роли главы города.

«У нас много форм избрания глав муниципальных образований. Глава может быть председателем думы, мэром города и так далее. Конечно, нужно было поточнее подготовить проект. Когда все эксперты (прокуратура, Минюст и другие) дают отрицательное заключение, то комитет, естественно, дать положительное заключение не может», — заявила Людмила Бабушкина.

Напомним, авторам инициативы пришлось собирать 15 тысяч подписей горожан. Сотрудники Министерства общественной безопасности мешали сборщикам подписей и срывали их работу с помощью полиции, а когда подписи всё-таки собрали и проверили их подлинность, спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина заявила, что у народной инициативы нет шансов, потому что сейчас неподходящее время для укрепления муниципальной власти. В Законодательное собрание внесли альтернативный законопроект и коммунисты.