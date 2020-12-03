В Заксобрании рекомендовали отклонить законопроект о прямых выборах мэров в Свердловской области 

Комитет Заксобрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления рекомендовал отклонить внесённый законопроект по возвращению прямых выборов мэров в городах региона, пишет Znak.com.

По словам председателя комитета Михаила Ершова, на документ поступили четыре отрицательных заключения: государственно-правового управления, экспертного юридического совета при Уральском институте регионального законодательства, прокуратуры Свердловской области и Министерства юстиции РФ.

«Закон сырой, требуется доработка, внесение поправок. В проекте закона указан способ избрания глав местного самоуправления, но не указано место в системе местного самоуправления», — сказал Ершов.

Внесённый в региональный парламент в качестве народной инициативы законопроект должен рассматриваться на заседании 8 декабря. Вероятно, депутаты его отклонят.

Народную инициативу о прямых выборах глав свердловских городов продвигает инициативная группа из более чем 33 человек, куда вошли представители оппозиционных организаций Свердловской области. Группа была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области: законопроект, в поддержку которого собирают подписи, был официально опубликован в «Областной газете». Инициативной группе удалось собрать 15 тысяч подписей жителей в поддержку законопроекта, более 11 тысяч из них аппарат Заксобрания признал достоверными, поэтому депутаты должны рассмотреть документ.