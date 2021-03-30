Депутаты Заксобрания не разрешили провести референдум о прямых выборах мэров в Свердловской области

Заксобрание Свердловской области окончательно отклонило инициативу активистов региона о проведении в регионе референдума по возвращению прямых выборов мэра — 35 депутатов проголосовали против инициативы, поддержали её только пятеро, пишет Znak.com.

Предложение инициативной группы было отклонено по формальным признакам: по мнению депутатов и экспертов Заксобрания, вопрос, сформулированный активистами, противоречит федеральному законодательству, областному законодательству и Уставу Свердловской области.

За референдум проголосовала фракция КПРФ.

«Мы понимаем логику [комитета Заксобрания по законодательству], но наша партия неоднократно пыталась инициировать референдум в Свердловской области по разным темам, нам даже до стадии Заксобрания не удавалось дойти. Вопрос не к компетентности инициативной группы, а к самому законодательству. У нас есть закон о референдуме, но нет референдумов. С политической точки зрения мы поддерживаем проведение такого референдума», — сказал глава фракции коммунистов Александр Ивачёв.

Представителям инициативной группы на заседании выступить не дали — депутаты проголосовали против. После этого активисты покинули заседание.

За последние несколько лет инициативная группа около 10 раз подавала в региональный избирком заявки о проведении областного референдума по вопросу возврата прямых выборов мэров, отменённых во всех муниципалитетах региона. Только в марте этого года избирком зарегистрировал инициативу и передал её в Заксобрание.

8 декабря 2020 года депутаты Заксобрания Свердловской области отклонили законопроект о прямых выборах мэров в регионе, внесённый другой инициативной группой граждан, куда вошли представители оппозиционных организаций Свердловской области. Активистам удалось собрать 15 тысяч подписей жителей, поэтому Заксобрание было обязано рассмотреть инициативу на заседании.

При этом, согласно исследованию фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах.