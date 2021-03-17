Избирательная комиссия Свердловской области одобрила заявку на проведение референдума о возвращении прямых выборов мэров

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала заявку на проведение референдума о возвращении прямых выборов мэров. Ранее облизбирком отклонял подобные инициативы.

Ранее активисты региона несколько раз пытались подать документы на регистрацию инициативной группы, но избирком отвечал отказом из-за ошибок в документах. 4 марта член движения «Тагил за перемены» и экс-кандидат партии «Яблоко» в гордуму Нижнего Тагила Надежда Журавлева подала успешную заявку. Как сообщили в сообществе «Тагил за перемены», ходатайство направлено в заксобрание Свердловской области для проверки предлагаемого инициативной группой вопроса.