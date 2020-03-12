Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области поддержали заявку Нижнего Тагила на присвоение звания «Город трудовой доблести»

Сегодня, 12 марта, на заседании Законодательного Собрания Свердловской области депутаты единогласно поддержали инициативу тагильчан о присвоении Нижнему Тагилу звания города трудовой доблести. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Ходатайство об этом было направлено депутатами Нижнетагильской городской думы в законодательный орган сегодня утром после внеочередного заседания.

«В этом году наша страна отметит 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этой даты в Нижнетагильскую городскую думу поступают многочисленные обращения жителей города, которые помнят о мужестве, стойкости и самоотверженности наших земляков — тружеников тыла, внёсших большой вклад в победу над фашистской Германией. На протяжении всех военных лет Нижний Тагил был трудовым арсеналом нашей страны. В связи с этим дума вносит предложение о присвоении городу почётного звания “Город трудовой доблести”», — говорится в обращении.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил глав Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского за подготовку качественных заявок для представления в федерацию.

«Вклад этих городов в Победу невозможно переоценить, он очевиден, — сказал губернатор. — Но практически каждый уральский город достоит этого звания, поэтому мы будем продолжать исследовательскую работу и подготовку заявок от других городов. Нам необходимо провести большую работу, чтобы сформировать крепкую доказательную базу для представления муниципалитетов Свердловской области к высокому званию “Город трудовой доблести”».

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что эта заявка — весомый научный труд, где собраны самые основные и важные трудовые подвиги тагильчан в годы Великой Отечественной войны.

«Документ содержит уникальные фото- и киноматериалы, наградные документы и газетные статьи. Хочу выразить благодарность специалистам музеев города, архивистам, тагильским ветеранам и общественникам, а также депутатам городской думы за поддержку и большую работу по подготовке заявочных документов. Очень надеюсь, мы победим!» — сказал Владислав Пинаев.

Отмечается, что пакет представленных документов содержит подробную историческую справку объемом 42 печатных листа, а также сканы более 20 исторических документов и 25 уникальных фотографий. Напомним, что процедура присвоения высокого звания тому или иному городу многоступенчатая. Заявка, одобренная на муниципальном и региональном уровнях, должна сначала получить экспертное заключение Российской академии наук, а затем будет рассмотрена российским организационным комитетом «Победа». Только после этого звание может быть присвоено городу указом президента. Согласно законопроекту, это планируется делать в канун 1 Мая.

Напомним, федеральный закон «О почётном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести”» был принят Госдумой 18 февраля. Согласно документу, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В таких населённых пунктах будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.