Депутаты гордумы отправили обращение в Заксобрание о присвоении Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»

Депутаты Нижнетагильской гордумы утвердили и отправили обращение в свердловское Заксобрание с предложением присвоить Нижнему Тагилу почётное звание РФ «Город трудовой доблести». Решение было принято сегодня, 12 марта, во время внеочередного заседания коллегиального органа. Ради решения вопроса народные избранники впервые за долгое время собрались в 8:30, а не в 10:00, как это обычно бывает. Ранее текст обращения был одобрен членами думской комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике.

«В этом году наша страна отметит 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этой даты в Нижнетагильскую городскую думу поступают многочисленные обращения жителей города, которые помнят о мужестве, стойкости и самоотверженности наших земляков — тружеников тыла, внёсших большой вклад в победу над фашистской Германией. На протяжении всех военных лет Нижний Тагил был трудовым арсеналом нашей страны. В связи с этим дума вносит предложение о присвоении городу почётного звания “Город трудовой доблести”», — говорится в обращении.

Сегодня обращение тагильчан рассмотрят на заседании Законодательного собрания Свердловской области. 13 марта в федеральный оргкомитет «Победа» планируется направить заявку для участия Нижнего Тагила в конкурсе на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести».

Напомним, федеральный закон «О почётном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести”» был принят Госдумой 18 февраля. Согласно документу, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В таких населённых пунктах будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.