Депутаты Среднеуральска исключили из повестки вопрос об отставке мэра

Гордума Среднеуральска на очередном заседании отказала городской прокуратуре, которая инициировала вопрос об отставке главы города Андрея Зашляпина: депутаты заступились за чиновника, вопрос был исключён из повестки, пишет ЕАН.

«Необходимо взять объяснение с главы, провести комиссии, как это предусмотрено положением о работе думы. Рассматривать сейчас этот вопрос было нельзя», — сообщил источник издания в аппарате думы.

Вероятнее всего, объяснения Андрея Зашляпина депутаты заслушают после новогодних каникул.

Претензии к главе города появились после прокурорской проверки — до того как стать мэром, Зашляпин владел несколькими компаниями: ООО «Среднеуральская строительная компания», ООО «ССК Стройкомплект», АО «Среднеуральское строительное управление» («СУСУ»).

В 2019 году Андрей Зашляпин передал их в доверительное управление третьим лицам, но прокуратура выяснила, что среди новых управляющих оказались его родственники.

«Согласно выписке из ЕГРЮЛ, управляющей организацией АО "СУСУ" является ООО "Среднеуральская строительная компания", управляющим — индивидуальным предпринимателем которой является Зашляпин Кирилл Викторович, родственник (племянник) действующего главы городского округа», — говорится в документе.

Вдобавок к этому выяснилось, что АО «СУСУ» получало от мэрии подряды на строительство домов.

Прокуратура посчитала, что при назначении Андрея Зашляпина главой города сохранился конфликт интересов. По этой причине, как считают в ведомстве, он не может занимать данный пост.