Прокуратура потребовала отставки мэра Среднеуральска из-за родственников

Прокуратура внесла в думу городского округа Среднеуральск представление с требованием отправить в отставку главу муниципалитета Андрея Зашляпина, пишет ЕАН.

Основанием для отставки стали результаты прокурорской проверки, установившей связь между главой города и его бывшими компаниями. До того как стать мэром, Зашляпин владел несколькими компаниями: ООО «Среднеуральская строительная компания», ООО «ССК Стройкомплект», АО «Среднеуральское строительное управление» («СУСУ»). В 2019 году Андрей Зашляпин передал их в доверительное управление третьим лицам, но проверка выявила, что среди новых управляющих оказались его родственники.

﻿﻿﻿﻿﻿«Согласно выписке из ЕГРЮЛ, управляющей организацией АО “СУСУ” является ООО “Среднеуральская строительная компания”, управляющим — индивидуальным предпринимателем которой является Зашляпин Кирилл Викторович, родственник (племянник) действующего главы городского округа», — говорится в документе.

Кроме того, выяснилось, что АО «СУСУ» получало от мэрии подряды на строительство домов.

Прокуратура посчитала, что при назначении Андрея Зашляпина главой города сохранился конфликт интересов и по этой причине он не может занимать данный пост.

Вопрос об отставке Андрея Зашляпина уже внесён в повестку заседания думы на 17 декабря. Кроме того, по данным ЕАН, перед заседанием у мэра будет встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Прокурорская проверка была проведена в связи с появлением информации о попустительских действиях Андрея Зашляпина по вопросу загрязнения окрестностей отходами Среднеуральской птицефабрики: регулярные проверки деятельности предприятия выявляют злостные нарушения природоохранного законодательства и производственных технологий с 2017 года, однако Среднеуральская птицефабрика продолжает беспрепятственно работать.﻿﻿﻿﻿﻿

Ранее Верхнепышминский городской суд вынес в адрес птицефабрики предписание о недопустимости нарушения требований к хранению отходов производства. Согласно правилам, располагать отходы необходимо в специальных «бетонных ваннах» — изолированных буртах, в чашах которых отходы должны отстаиваться и позднее уходить на утилизацию.

Более того, губернатор Евгений Куйвашев ещё в октябре посоветовал руководству предприятия съехать на другую площадку.